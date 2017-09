VC Vlissingen speelt gelijk op bezoek bij UDI'19

Verdediger Giovanni Siereveld heeft met VC Vlissingen nog geen tegendoelpunt in dit seizoen (foto: Paul ten Hacken)

In een gelijkopgaande eerste helft kreeg VC Vlissingen via Ibrahim Eryürük de beste kans, maar de middenvelder schoot op aangeven van Yves Nyemb op de doelman. Ook de thuisploeg wist de kansen die het creëerde niet te benutten.

Na rust kwam Vlissingen goed uit de startblokken en kreeg het meerdere kansen, maar het geluk in de afronding ontbrak. UDI'19 nam in de fase daarna het initiatief over, maar VC Vlissingen hield net als vorige week de nul. De ploeg van trainer John Karelse heeft als enige ploeg in de Hoofdklasse B nog geen enkele tegentreffer.

Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Braafhart, Siereveld, Milton Roemeratoe, Gooding, Eryürük, Bouzambou (Martien/74), Geerman (Jansen/78), Nyemb, Schalkwijk (Dos Santos/88)