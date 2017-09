Uitslagen amateurvoetbal zondag 10 september

Promovendus GOES is uitstekend begonnen aan het seizoen. De ploeg van Rogier Veenstra won ook de tweede wedstrijd van het seizoen en is zelfs koploper. In een enerverend duel was de Bevelandse formatie met 2-1 te sterk voor Gemert. VC Vlissingen speelde met 0-0 gelijk tegen UDI'19. In het kader van de beker boekte HVV'24 een monsterscore. De ploeg uit Hulst won met 13-0 van Corn Boys.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

Goes won ook de tweede wedstrijd van het seizoen en is gedeeld koploper. VC Vlissingen speelde in Uden met 0-0 gelijk tegen UDI'19. Volgende week staat de derby tussen VC Vlissingen en GOES op het programma. EINDSTANDEN Hoofdklasse B. Promovendus GOES wint opnieuw en is gedeeld koploper. Ook VC Vlissingen blijft ongeslagen pic.twitter.com/NIVJNsR84D — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) September 10, 2017 Districtsbeker

HVV'24 had geen kind aan Corn Boys en won op eigen veld met 13-0. Groede keek tegen een 2-1 achterstand aan, maar won uiteindelijk met 2-4 van Sluis. EINDSTANDEN districtsbeker: Sluis geeft een 2-1 voorsprong bij rust weg en verliest van Groede. pic.twitter.com/c5ts4uQ2kZ — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) September 10, 2017