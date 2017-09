Slechte start voor Dallinga.com

Dallinga.com verliest de eerste wedstrijd van het seizoen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwen die in actie kwamen namens Dallinga gingen allebei onderuit. Jean Paul de Bruijn uit Hulst was niet opgewassen tegen Eddy Leppens. Patrick Vasseur uit Cadzand ging onderuit tegen Raymund Swertz. De kraker tussen Frédérique Caudron en Dick Jaspers werd verloren door de kopman van Dallinga.



Levende legende

De biljarters kunnen binnenkort een beroep doen op Raymond Ceulemans. Ceulemans zal waarschijnlijk bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van de partij zijn. De levende legende werd onder meer 35 keer wereldkampioen in het driebanden. Ceulemans is dit jaar 80 jaar geworden.



Uitslagen

Caudron-Jaspers 33-40

De Bruijn-Leppens 33-40

Van Acker-De Kleine 40-35

Vasseur-Swertz 21-40