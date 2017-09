Mobach wint slotrit Olympia's Tour

Wielrenner Jarno Mobach uit Philippine heeft in de slotetappe van de Olympia's Tour gewonnen. In de etappe over de Limburgse heuvels sprong Mobach in de slotfase weg van de groep met favorieten voor de eindwinst.

Jarno Mobach Team Sunweb (foto: Rechtenvrij) Mobach zat in de slotetappe van Margraten naar Noorbeek in een groep met onder andere de klassementsleider Pascal Eenkhoorn. Toen de ontsnapping van de dag werd ingerekend, sprong Mobach met ongeveer drie kilometer te gaan weg en pakte zo'n twintig seconden op de uitgedunde groep. Door de onrustige slotfase werd het gat dat de Zeeuwse renner van Team Sunweb had geslagen niet meer gedicht. Mobach won de etappe uiteindelijk met negen seconden voorsprong op de nummer twee en eindwinnaar Pascal Eenkhoorn. In het algemeen klassement steeg Mobach door zijn etappezege van de 25ste naar de elfde plaats.