Drone-fanaten vechten in Zeeuws luchtruim om Nederlandse titel

Dat het kampioenschap in Lewedorp plaatsvond, is geen toeval. Het was Modelvliegclub Delta die op het idee kwam om een kampioenschap te organiseren en zich daar de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. En met succes.

'Dat moet je niet verbieden'

Maar dat had heel wat voeten in de aarde, want het organiseren van een drone-race mag niet zomaar. "Het drone vliegen met een bril op is verboden", zegt Wilco Flipse van de modelvliegclub. En dat is volgens hem een groeiend probleem. "Deze sport is enorm in opkomst en dat moet je niet gaan verbieden. De deelnemers kunnen niet oefenen en zijn afhankelijk van de oefendagen die door de modelvliegclubs in Nederland worden georganiseerd."

Bij het NK gaat het om het zogenoemde first person view droneracen (FPV), wat inhoudt dat de piloot van de drone een virtualrealitybril opheeft en via een camera op het toestel het vliegtuigje kan besturen alsof hij zelf aan boord is. Iedereen die beschikt over een racedrone en een goede aansprakelijkheidsverzekering kon meedoen. Tijdens de wedstrijd kunnen de drones een snelheid halen van rond de 130 kilometer per uur.

Wat het kampioenschap in de buitenlucht zo bijzonder en uitdagend maakt volgens Flipse, zijn de weersomstandigheden waar de deelnemers mee om moeten kunnen gaan. "De drones zijn lichtgebouwd en dus gevoelig voor wind. Nu staat er een windkracht vier op het veld. Wil je hier dus winnen dan moet je de juiste skills hebben om goed uit de wedstrijd te komen."

In het donker

Het hele weekend stond het veld van de modelvliegclub Delta in het teken van het kampioenschap. Zo werden er zaterdag ook al enkele wedstrijden gevlogen en stond er 's avonds een speciale wedstrijd op het programma die in het donker over een verlicht parcours werd gevlogen.

