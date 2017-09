Slachtoffer mishandeling aangehouden na wraakactie

Een 17-jarige man uit Bergen op Zoom en een 20-jarige Terneuzenaar zijn aangehouden voor een vechtpartij in Axel vannacht. De Terneuzenaar was in geslagen door de Bergenaar, maar toen die werd aangehouden zag hij zijn kans schoon: hij sprong uit de ambulance om in te slaan op zijn belager.

Cellen Torentijd (foto: Omroep Zeeland) Kort na de eerste mishandeling zagen agenten die door de Zeestraat in Axel fietsten rond 02.20 uur dat een automobilist zichtbaar gewond was. Hij had een bloedende wond aan zijn gezicht. De agenten regelden daarom een ambulance voor hem. De Terneuzenaar verklaarde dat hij klappen had gekregen van een bekende van hem. Andere agenten reden naar de huisartsenpost en troffen daar de man uit Bergen op Zoom. Hij was gewond aan zijn hand en werd aangehouden. Sprong uit ambulance Toen de Bergenaar geboeid naar de politie-auto werd gebracht, stopte daar vlakbij ook de ambulance met daarin de Terneuzenaar. Die sprong uit de ambulance en sloeg hard op de verdachte in. Door de aanwezige agenten werd de Terneuzenaar tegen de grond gewerkt. Ook werden extra agenten opgeroepen omdat steeds meer omstanders zich met het opstootje bemoeiden. Behandeld en opgesloten Nadat de gemoederen bedaard waren, zijn de Terneuzenaar en de Bergenaar aan hun wonden behandeld. Daarna werden ze beide opgesloten in een politiecel van Torentijd.