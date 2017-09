Opnieuw files door werk aan de A58, kan dit voorkomen worden?

Er is aan het einde van de middag opnieuw file ontstaan op de A58 Zeeland uit, richting Bergen op Zoom. Dat komt door werkzaamheden tussen de afslagen naar Yerseke en Rilland. Op het hoogtepunt was de vertraging voor weggebruikers opnieuw meer dan anderhalf uur. De Verkeersinformatiedienst (VID) adviseert om te rijden via de Zeelandbrug.

Uren in de file Een dag eerder waren er ook al lange files op zowel de A58 als op de omleidingsroute via de Oude Rijksweg. Sommige weggebruikers stonden meerdere uren in de file. File op de A58 door werkzaamheden (foto: OZ) Sommige automobilisten die de file inreden haalden volgens de politie halsbrekende capriolen uit om weg te komen, zoals draaien op de vluchtstrook, spookrijden en de oprit gebruiken als afrit. Daardoor gebeurde bijna een ongeluk met een ambulance. Te voorkomen, of niet? Rijkswaterstaat heeft inmiddels aangekondigd te onderzoeken of de verkeerschaos die gisteren ontstond voorkomen kon worden. Tegelijkertijd plaatst Rijkswaterstaat de kanttekening dat hinder overdag niet helemaal te voorkomen is, omdat het voor het asfalteren warm genoeg moet zijn, dus kan niet al het werk 's nachts uitgevoerd worden.