'Over zelfmoord praten wakkert suïcidale gedachten niet aan'

De cursisten van de training zijn geen hulpverleners, maar medewerkers van een woningcorporatie, sportclub of gemeente. Het is de bedoeling dat zij leren waar ze op moet letten bij klanten, (mede) sporters of inwoners die kampen met suïcidale gedachtes.

'Erover praten is goed'

Twee derde van de 45 Zeeuwen die zelfmoord plegen, valt buiten de radar. De training moet ervoor zorgen dat ook deze mensen bereikt worden, zegt Karen Keukelaar van 113 zelfmoordpreventie. "We moeten van het idee af dat alleen hulpverleners mogen praten over zelfmoord. We kunnen allemaal iets betekenen. Er wordt vaak gedacht dat je zelfmoord aanwakkert door er over te praten. Maar het omgekeerde is waar."

Zeeland zonder Zelfmoord

Het project Zeeland zonder Zelfmoord is een samenwerking van 113-zelfmoordpreventie, GGD Zeeland, Emergis en de dertien Zeeuwse gemeenten.

Op dit moment loopt een publiekscampagne met spotjes op radio en tv en posters op straat met als doel het taboe om over zelfmoord te praten te doorbreken.

Wereld Suïcide Preventie Dag

Vandaag, 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat elk jaar meer dan 800.000 mensen sterven door zelfmoord; dit betekent dat elke 40 seconden iemand zichzelf van het leven berooft.

Als u hulp zoekt: kunt u terecht bij hulporganisatie 113