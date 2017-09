Vlissingse bibliotheek opent in bioscoop

ZB Bibliotheek Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De bibliotheek is gevestigd in de bioscoop aan de Spuikomweg en heet vanaf nu ZB-Bibliotheek Vlissingen. Er is voor deze plek gekozen vanwege de link met films en boeken, zegt Esther van den Bosch van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. "Zo is er een maritieme hoek vanwege de film Michiel de Ruyter. En er zijn thema hoekjes naar de films Erik en het Kleine Insectenboek en De Griezelbus alle drie speciaal voor kinderen, om ze op een speelse manier aan het lezen te krijgen."

Bezuinigingen

De bibliotheek 't Spui aan de Spuistraat in Vlissingen moest in juli de deuren sluiten. Dat gold ook voor de bibliotheek in Oost-Souburg. Dat had te maken met bezuinigingen binnen bij de gemeente.

In oktober opent er een uitleenpunt in Oost-Souburg in Zorgcentrum De Zoute Viever. De bibliotheek in CineCity is alle dagen van de week geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur.