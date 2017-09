Zeeland wordt wakker: fileleed, bieb in bios en piemelpak

File op de A58 door werkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

Fileleed

Er stonden gisteravond opnieuw lange files op de A58 en op omleidingsroute over de Oude Rijksweg. Een dag eerder ook al. Weggebruikers stonden urenlang in de file. En dat zorgde voor levensgevaarlijke situaties, want om aan de file te ontsnappen gingen weggebruikers keren op de vluchtstrook en spookrijden. Rijkswaterstaat gaat nu onderzoeken of deze verkeerschaos voorkomen kon worden.

(foto: Omroep Zeeland)

Zelfmoord

Per jaar plegen 45 Zeeuwen zelfmoord. Dat aantal is relatief hoog in vergelijking met de rest van het land. Daarom is het samenwerkingsverband 'Zeeland zonder Zelfmoord' met een speciale training begonnen. En nou eens een keer niet voor hulpverleners.

Door het wisselende weer, staan veel bomen nu al in herfststand (foto: Omroep Zeeland)

Herfst?

De meteorologische zomer is nog amper voorbij, maar het lijkt alsof we al midden in de herfst zitten. Dat gevoel komt niet alleen door het herfstachtige weer van de afgelopen dagen, maar ook door bomen en struiken die vroeger dan normaal al hun bladeren verliezen.

De nieuwe bibliotheek in bioscoop CineCity in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Bibliotheek

Vanaf vandaag kan je niet alleen voor films naar de bioscoop CineCity in Vlissingen, maar ook naar de bibliotheek. Vanwege bezuinigingen bij de gemeente moest de bibliotheek verhuizen. Bij de bioscoop is een nieuw onderdak gevonden voor de bibliotheek.

Aanstaande bruid in piemelpak tijdens opening gaybrapad (foto: Ben Bosselaar (RTV Vlissingen))

Piemelpak

Op wat een mooie opening moest worden van het eerste regenboogzebrapad in Zeeland, is toch een smetje komen te zitten. Dat vindt het LHBT-netwerk Zeeland. Zij zijn niet te spreken over de 'smakeloze' actie van een aanstaande bruid die gehuld in een piemelpak de opening verstoorde.

Zonsopkomst aan de Zeeuwse kust bij de Zeedijk in Westkapelle (foto: Bianca Vaardegem )

Het weer

Vandaag is het vrij onstuimig met en door de stevige zuidwestenwind die meestal vrij krachtig tot hard is, 5 tot 7 Beaufort. Bovendien valt een aantal buien, soms met onweer. Tijdens droge perioden is de zon af en toe te zien. Vanmiddag wordt het 16 tot 17 graden.