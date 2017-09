Bomen dit jaar vroeg in herfsttooi

Bomen en struiken die een beetje in de rui zijn, of lichtgeel of rood verkleuren. Het herfstgevoel is op veel plekken al aanwezig. Dat komt door de grillige weersomstandigheden van afgelopen voorjaar en zomer.

Een droog en warm voorjaar, waardoor bomen al een beetje 'geblesseerd' van start gaan. "Daarna moeten ze alle zeilen bijzetten om lekker te leven", zegt bomenkenner Johan Antheunisse uit Middelburg.

Met biologische bestrijding wordt geprobeerd de plaag te lijf te gaan in de kastanjebomen." Karel Leeftink, boswachter

Gooi er een paar plensbuien overheen, in combinatie met een flinke zomerstorm en de struik of boom laat zijn oudste blaadjes los. Maar geen ramp, zeggen de kenners. Leeftink: "De natuur is veerkrachtig. Pas als dit jaren achter elkaar gebeurt, zullen bomen en struiken er onder lijden."

Veel kastanjebomen zijn al bruin of kaal, zij zijn aangetast door vraat van de Kastanjemineermot (foto: Omroep Zeeland )

De 'herfstlook' wordt versterkt door de vele kastanjebomen met bruine blaadjes. Sommige zijn al bijna kaal. Dat heeft niets te maken met het weer, maar met een ziekte. Het is de kastanjemineermot die de bomen teistert.

De rupsen vreten zich door het bladweefsel heen en vormen gangen. Zo zorgen ze voor verkleurde blaadjes. "Dit jaar zijn er wel veel bomen die last hebben van de mot. Met biologische bestrijding wordt geprobeerd de plaag te lijf te gaan", zegt Leeftink.