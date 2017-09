Twee mensen bekneld bij frontale botsing Axel

Bij het ongeluk raakten twee automobilisten bekneld (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 06.35 uur. De brandweer schaalde na de melding op naar een zogenoemd middelongeval om voldoende hulpverleners op de plek van het ongeluk te krijgen.

Een traumahelikopter is bij de plek van het ongeluk geland. Hoe het nu met de slachtoffers gaat, is onduidelijk. De Langeweg is tussen de rotonde Kinderdijk en de tractaatweg Eversdam afgesloten voor al het verkeer.