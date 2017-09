Vandalen snijden trossen los van Mercuur en baggerschip

De waterpolitie doet onderzoek bij de Houtkade. Volgens de eigenaar is de schade aanzienlijk aan het schip. Het lijkt er niet op dat de brug is beschadigd, maar dat wordt nog onderzocht.

Wanneer de touwen zijn doorgehaald, is niet bekend. Omroep Zeeland kreeg vanochtend vroeg al meldingen dat het schip tegen de brug aan lag.

Vlag verdwenen

Van het schip is ook een vlag verdwenen, zegt Ed Kraszewski van de politie. "Het is nu afwachten of de eigenaar van het schip aangifte doet vanwege het lossnijden van de touwen."

"Het is waarschijnlijk ook niet een alleen staand feit. Ik begrijp dat er ook bij een baggerschip verderop in de binnenhaven ook trossen zijn losgesneden. Dat wordt meegenomen in het onderzoek", aldus Kraszewski.

Even na 09.30 uur is het museumschip weer terug naar z'n plek getrokken. De Mercuur meerde twee weken geleden aan in Vlissingen. De voormalige mijnenveger moet in de stad een toeristentrekker worden.

Aan het touw is te zien dat het is doorgesneden (foto: Omroep Zeeland)

