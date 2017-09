Tolhoek handhaaft top dertig positie in slotrit Vuelta

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

Matteo Trentin uit Italië schreef de slotetappe op zijn naam, zijn vierde ritzege al in de Vuelta. Tolhoek kwam op 0.08' als 27e over de streep. De prestatie van Tolhoek had geen gevolgen meer voor zijn positie in het algemeen klassement. Daarin werd Tolhoek 28e op 1:21.46' van Christopher Froome uit Engeland.

Tolhoek begon aan de Vuelta met een 192e plaats in het klassement. Hoe hij steeg naar de 28e plek kun je in onderstaande grafiek bekijken. Ga met de muis over de wielrenner voor de details per etappe.