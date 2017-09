Kerkhove naar hoogste positie ooit, maar onderuit in Tokio

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove dankt haar positie op de mondiale ranking aan haar prestaties bij de US Open in New York. Bij het laatste Grand Slam toernooi van het jaar bereikte de Schouwse voor het eerst in haar carrière het hoofdtoernooi. Daarin verloor ze van de Roemeense Sorana Cirstea.



Azië

Het tennisseizoen loopt op zijn einde, maar Kerkhove doet toch nog een poging om nog verder te stijgen. Ze speelt daarom drie toernooien in Azië. Bij de eerste, deze week in Tokio, won ze haar eerste twee partijen in de kwalificaties. In de laatste voorronde was de Kroatische Jana Fett met 6-4 en 6-0 te sterk.