Man verliest macht over stuur op viaduct en stort bijna op A58

Het had niet veel gescheeld of de automobilist was op de A58 gestort (foto: Politie)

Het incident gebeurde even na 08.00 uur bij het Martinweegje bij 's-Heer Arendskerke. De bestuurder verklaarde dat hij in de berm terechtkwam. Bij het corrigeren raakte hij de omheining. De man is met letsel in zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht.

De auto van de man is weggesleept. Het hekwerk is ontzet door het ongeluk. Rijkswaterstaat zal dat repareren.