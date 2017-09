Aspirant-fietsenmakers kunnen eindelijk in Zeeland naar school

Fietsenmakers in wording

Adrie de Bliek en Mart Stouten zijn twee fietsenmakers in spe en werken in een fietsenwinkel in Domburg. Ze repareren fietsen en helpen klanten met het beantwoorden van allerlei vragen. Ze hebben hiervoor geen opleiding gehad, maar vanuit hun werkgever is die wens er wel. Maar de opleiding was tot voor kort alleen te volgen in Rotterdam en Den Bosch.

Dat de opleiding nu in Middelburg komt, biedt uitkomst. "Anders moest ik behoorlijk lang in de trein zitten," zegt de 17-jarige Mart Stouten uit Vlissingen. "Ik vind het fijn dat ik de opleiding nu dichtbij kan volgen. Ik leer hier in de zaak veel, maar ik denk dat een opleiding toch iets extra's toevoegt."

Ik werkte eerst in de verzekeringswereld, maar wilde iets met mijn handen gaan doen. Fietsenmaker leek mij wel wat!" Adrie de Bliek, student fietstechnicus

Hetzelfde geldt voor Adrie de Bliek (25) uit Middelburg. "Ik werkte eerst in de verzekeringswereld, maar wilde iets met mijn handen gaan doen. Fietsenmaker leek mij wel wat. Ik heb dus op latere leeftijd de stap in de fietsenwereld gezet. Het bevalt me tot nu toe erg goed." De kersverse mbo-studenten blijven gewoon doorwerken in de fietsenzaak en gaan de komende twee jaar één avond in de week naar school.

Zeeuws initiatief

Eigenaar Peter van Dongen is blij dat zijn medewerkers in de buurt naar school kunnen. Hij nam met andere eigenaren van fietsenzaken in Zeeland het initiatief om de opleiding naar Zeeland te halen.

De langere reisafstand naar Rotterdam en Den Bosch zou er volgens de eigenaar toch voor hebben gezorgd dat veel jongeren het beroep fietsenmaker links laten liggen. "Fietsenmaker heeft al een suf imago en als er dan ook geen opleiding in de buurt is. Dan wordt het lastig om jongeren enthousiast te maken voor het vak."

Ook hij had te kampen met een tekort aan personeel. "We hebben nu genoeg mensen. Dat is een unieke gebeurtenis." Hij hoopt dat het tekort aan goed geschoold personeel met de komst van de opleiding verleden tijd is.

Tweewieler Academy

De opleiding wordt verzorgd door de Tweewieler Academy. Zij geven de opleiding ook in Nieuwegein en Zwolle. Twaalf studenten starten maandag in Middelburg. Het zijn vooral medewerkers van fietsenzaken die zich hebben aangemeld.

Niet alleen in de fietsenbranche is er een tekort aan technisch personeel. In bijna alle technische sectoren stijgt het aantal openstaande vacatures. Volgens het UWV is in een jaar tijd het aantal openstaande vacatures met zeventig procent gestegen.