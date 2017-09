Tolhoek 'naar de kloten' na drie weken Vuelta

Tolhoek oogt nog fris na drie weken Vuelta, maar toch heeft het er flink ingehakt bij de 23-jarige renner van Team LottoNL-Jumbo. "Naar de kloten, zeg je dan hè", lacht Tolhoek. "Maar ik denk dat ik heel tevreden terug kan kijken. Zeker de laatste twee weken rij ik als een trein. Ik dacht iedere dag weer: het zal wel een keer op zijn, maar toch ging het steeds weer goed."

Antwan Tolhoek na het uitrijden van zijn eerste grote ronde (foto: Omroep Zeeland)

Schouder

De prestatie van Tolhoek is extra opvallend, omdat hij op de eerste dag van de Vuelta hard ten val kwam in de ploegentijdrit. "Ik denk dat er wel een scheurtje of een breukje in mijn schouder zit, maar ik had geen tijd om daar bij stil te staan. Op dat moment en heb ik gewoon de knop omgezet en ik ben er best wel trots op hoe ik er mee om ben gegaan. Ik heb er nog hele mooie dingen mee kunnen laten zien en mezelf verbaasd. Nu is het tijd om te herstellen."

Antwan Tolhoek wordt na de finish van de laatste etappe onthaald door familie en vrienden (foto: Omroep Zeeland)

Na de finish van de slotetappe werd Tolhoek opgewacht door familie en vrienden. "Dat is een hele leuke verrassing. Ik had alleen mijn broer hier verwacht, maar dit is echt heel leuk. Super gaaf. Ik ga er straks een lekker biertje op drinken."

