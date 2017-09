37 mensen van schip gehaald na brand

Op een passagiersschip bij de Kreekraksluizen met 37 mensen aan boord is rond 14.00 uur brand uitgebroken. Een uur later werd het sein brand meester gegeven.

Aan boord van het passagiersschip Magnifique zat een gemengd gezelschap met mensen uit Polen, Duitsland, de Verenigde Staten en Canada. Zij zijn op fietsvakantie in Nederland. De opvarenden zijn in veiligheid gebracht en opgevangen in het bedieningshuis van de sluis.

Volgens de passagiers was de situatie ten tijde van de brand rustig. Ze kregen van de bemanning te horen dat er brand was uitgebroken. Daarop meerde het schip af aan de remmingwerken aan de noordkant van de Kreekraksluizen. Het schip was vandaag op weg naar Antwerpen omdat het geen fietsweer was vandaag.

In het schip hangt nog veel rook, de bemanning wacht nu op het sein van de brandweer dat ze weer terug aan boord mogen en verder kunnen varen.

De Magnifique vaart onder Nederlandse vlag en is 62 meter lang. Toen de brand uitbrak was het op weg naar Antwerpen. Nu ligt het schip tegen de remmingwerken aan de noordkant van de sluizen. ​