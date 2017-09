'Hij is in het echt nog mooier en robuuster'

Willem en Herbert zijn jaren al bezig om een monument te krijgen. Ze zijn een stichting begonnen: Mannen tussen Staal, om het monument mogelijk te maken. Zo hebben ze jaren gelobbyd bij de gemeente Vlissingen en hebben ze dertigduizend euro opgehaald om het beeld te kunnen betalen. Een missie voor de heren, want ze doen het naar eigen zeggen voor hun maten, om alle arbeiders van de oude scheepswerf De Schelde te eren.

Veel Zeeuwen hebben er gewerkt. Dit monument is er voor mijn maten. Voor iedereen die daar keihard gewerkt heeft." Willem Murre, oud-werknemer De Schelde

De afgelopen weken hebben ze contact gehouden met beeldend kunstenaar Joris Baudoin. "Je ziet foto's op Facebook voorbij komen. Dan zie je wel hoe ver hij is en hoe het eruit ziet. Maar in het echt is het nog indrukwekkender. Dat robuuste voel je veel meer als je erbij staat", vertelt Herbert Sepers.

Een deel van het monument dat eind dit jaar in Vlissingen komt te staan (foto: Omroep Zeeland)

De kunstenaar maakt het beeld van beton. Het is straks in totaal negen meter hoog. Het zijn twee mannen die samen een hamer vasthouden en klinknagels in een plaat slaan. Samen zitten ze vast aan een grote ankerketting die de lucht in gaat. "Voor mij zijn ze samen verankerd. Verder slaat het ook op de plek waar het monument straks komt te staan. Op de scheepshelling waar de nieuwe schepen te water werden gelaten.", legt Joris Baudoin uit.

Onthulling

Eind dit jaar komt het beeld naar Vlissingen. Daar krijgt het een voorlopige plek op de Peperdijk in het Scheldekwartier. Als de oude scheepshelling niet meer gebruikt wordt als bouwplaats, v dan wordt het beeld een stukje verplaatst zodat hij op de oude hellingbaan van De Schelde komt te staan.

