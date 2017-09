'Incidenten in Terneuzen hebben geen onderling verband'

Een woning in de Goudenregenstraat in Terneuzen werd zaterdag beschoten (foto: HV Zeeland)

De schietpartij, de steekpartij en de achtervolging waarbij waarschuwingsschoten werden gelost, hebben als enige verband dat deze alle drie in de gemeente Terneuzen gebeurden, zegt Lonink. Het onderzoek van politie en justitie loopt nog wel, benadrukt de burgemeester.

Het is niet de eerste keer dat er is geschoten in Terneuzen. Eerder was er in de gemeente een schietpartij door een vete tussen twee groepen. Maar volgens Lonink heeft dat conflict niets met deze nieuwe schietpartij te maken. "Dat ging om andere mensen dan uit de groepen die toen ter tijd erbij betrokken waren. Wat daarmee de relatie is, is wel onderwerp van onderzoek bij de politie."

'Situatie is rustig'

De gemeente Terneuzen heeft elke week contact met de politie over situaties. "Bijvoorbeeld over de situatie zoals die een paar jaar terug was, maar tot nu toe is het beeld heel rustig. Je ziet wel zo nu en dan als er een rechtszaak is geweest, dat zaken oplaaien."

Lonink noemt het verleidelijk om relaties tussen de gebeurtenissen te leggen. "We moeten eerst verder onderzoek doen naar de toedracht. Het is heel moeilijk om daar nu op vooruit te lopen. Maar we zijn niet in de veronderstelling dat het heel zwaar is opgeleefd."

