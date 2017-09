Na 25 jaar wachten: nieuwe landingsbaan voor Midden-Zeeland

Ben de Reu opent verharde landingsbaan Vliegeveld Midden-Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

In 2013 was al toegezegd dat de baan er in 2014 zou komen. Dat is drie jaar later geworden. De aanleg van de baan kostte zo'n 400.000 euro en wordt volgens directeur Enno Belderok betaald door de aandeelhouders.

Minder schade

Doordat de baan nu verhard is, kan het vliegveld langer open blijven en is er in natte periodes minder schade aan de baan. De nieuwe landingsplaats is gemaakt van gemalen vezels van oude kunstgrasvelden.

Vliegveld Midden-Zeeland wordt niet groter of commerciëler van aard. Het blijft een recreatief vliegveld voor kleine vliegtuigen.

