Tekort aan techneuten leidt tot nieuwe Zeeuwse opleidingen

In Middelburg start vandaag de nieuwe opleiding tot fietstechnicus (foto: Omroep Zeeland)

In Middelburg start vandaag de opleiding tot zelfstandig werkend fietstechnicus. Op aandringen van de Zeeuwse fietsenwinkels. De nood aan zo'n opleiding is volgens de sector hoog. Fietsenwinkels kunnen moeilijk aan geschoold personeel komen, daarom hebben zij de Tweewieler Academy gevraagd om de opleiding tot zelfstandig werkend fietstechnicus naar Zeeland te brengen. Tot vandaag moesten leerlingen naar Den Bosch of Rotterdam.

Dealerklas

Ook in de autobranche is het tekort aan personeel nijpend. Autobedrijf Automotions is daarom een eigen 'dealerklas' begonnen. Zeven jonge monteurs zijn op 1 september begonnen met het volgen van lessen op Scalda in Vlissingen. Het autobedrijf heeft de leerlingen vooraf geselecteerd op kennis. Zo starten ze allemaal op hetzelfde niveau, waardoor de leerlingen sneller niveau 2 en niveau 3 kunnen afronden. Een jaar korter dan normaal.

Het tekort aan technisch personeel in heel Zeeland loopt hoog op. Dat is te zien aan de volgende cijfers van het UWV.

Aantal online vacatures bekend bij UWV

juli 2016 juli 2017 Technische beroepen (waaronder ingenieurs, bouwarbeiders, metaalarbeiders, machinemonteurs,

elektriciens, productiemachinebedieners, hulpkrachten in de bouw en industrie) 764 1.284

Het aantal openstaande vacatures is in een jaar tijd dus met bijna zeventig procent gestegen. De plekken zijn moeilijk op te vullen met huidige werkzoekenden. Dat is te zien aan het aantal WW-uitkeringen in deze sector. Er zijn bijna evenveel werkzoekenden als banen.

Aantal WW-uitkeringen in Zeeland

juli 2016 juli 2017 Technische beroepen (waaronder ingenieurs, bouwarbeiders, metaalarbeiders, machinemonteurs,

elektriciens, productiemachinebedieners, hulpkrachten in de bouw en industrie) 1.519 1.287

Een goede ontwikkeling

Volgens Zeeuwse deskundigen is het een goede ontwikkeling. Eric Riemens van Werk & Vakmanschap draagt het een warm hart toe. "Waar enerzijds het aanbod van opleidingen in Zeeland afbrokkelt, is het goed om te constateren dat er aan de andere kant wordt gewerkt aan nieuwe opleidingen die aansluiten bij de actuele personeelsvraag." Ook Cees Pille van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging is enthousiast. "Het spreekt mij wel aan, zeker omdat het dan direct uit de behoefte van de branche komt. Dit klinkt wat mij betreft heel positief."

Als er allemaal verschillende opleidingen komen zonder samenwerking kan het ongunstig zijn." Dick Schipper, Huis van de Techniek

Toch moet er volgens Dick Schipper van Huis van de Techniek een kanttekening worden geplaatst. "Het is positief omdat het zich ook kan richten op een doelgroep die in eerste instantie niets met techniek heeft te maken. Hierdoor kunnen zij-instromers de techniek binnen rollen. Maar het kan ook leiden tot versplintering binnen het onderwijs. Het kost Zeeland al veel moeite om studenten hier te houden. Als er allemaal verschillende opleidingen komen zonder samenwerking kan het ongunstig zijn."

Nieuwe opleidingen op school

Niet alleen bedrijven komen met nieuwe opleidingen. Ook mbo-school Scalda in Middelburg en HZ University of Applied Sciences in Vlissingen houden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt scherp in de gaten. Scalda biedt bijvoorbeeld sinds begin dit schooljaar de opleiding tekenaar constructeur aan, voortkomend uit de prangende vraag naar zonnepanelenmonteurs. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een opleiding voor de windmolensector.