Leonie Ton trots op gouden NK-medaille op 100 km hardlopen

Haar persoonlijke record stond op 8 uur en 13 minuten. Leonie Ton vond het jammer dat ze dit niet heeft verbroken. Dat kwam mede door de volgens haar veel te vroeg opkomende verzuring in de bovenbenen. Ze moest nog zeventig kilometer tot de finish en dacht bijna dat ze het niet zou halen. "Ik bleef denken aan de trainingsuren die ik erin had gestopt en dat gaf me goede moed om verder te gaan. Ik was aan het strijden om niet te gaan stoppen of te gaan wandelen", vertelt Ton. Als verrassing stond haar familie langs de zijlijn, maar daar kon ze niet eens enthousiast op reageren omdat het zo zwaar was.

Plassen doe ik tussendoor heel snel in de bosjes." Leonie Ton

Tijdens het parcours mocht de trainer op twee plekken eten en drinken aangeven. Leonie Ton riep 1 kilometer van tevoren wat ze wilde bij de eerste stop en haar trainer Jan de Wilde zorgde dan dat het er was. Tijd om naar de wc te lopen was er niet. "Ik moest vijf keer plassen en dat deed ik tussendoor snel in de bosjes", zegt Ton.

Naast de stijve bovenbenen heeft Leonie Ton nergens last van. Volgend jaar gaat zij meedoen aan het WK 100 kilometer hardlopen in Kroatië.