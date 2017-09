Schippers: 'Onacceptabel om mensen ongerust te maken via media'

Minister Schippers van Volksgezondheid vindt het onacceptabel dat patiënten via de media ongerust worden gemaakt over een dreigende patientenstop bij GGZ-instelling Emergis in Kloetinge.

Minister Schippers (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland ) Schippers schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van kamervragen die waren gesteld over de dreigende patiëntenstop bij Emergis. Begin september luidde Emergis de noodklok. De instelling waarschuwde dat Zeeuwen met psychische problemen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en CZ per 1 oktober waarschijnlijk buiten de provincie moeten aankloppen voor hulp. De twee zorgverzekeraars hebben te weinig zorg ingekocht bij Emergis, waardoor ze geen nieuwe patienten kunnen aannemen zolang de verzekeraars niet met extra geld over de brug komen. Emergis-directeur, Paul de Schipper, schat in dat door de stop 400 tot 500 patienten voor een gesloten deur komen te staan. CZ garandeerde vorige week dat hun klanten welkom blijven bij Emergis. Woordvoerder Rens van Oosterhout van CZ, zei vorige week op basis van gesprekken met De Schipper, dat er op tijd een oplossing zou komen voor het probleem. Dwangsom De minister schrijft verder in de brief dat ze voor de zomer afspraken heeft gemaakt om de toegankelijkheid van de GGZ te verbeteren en de wachttijden aan te pakken. Om die reden rekent ze erop dat er een oplossing komt voor het probleem. Verder benadrukt Schippers dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben en dus de juiste zorg voor de patiënten moeten leveren. De minister sluit de brief af met de oproep aan patiënten die niet op tijd terecht kunnen bij een instelling, zich te melden bij hun zorgverzekeraar voor een oplossing. Mocht die niet geboden worden, kunnen de mensen met hun klacht terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kan met een dwangsom een zorgverzekeraar dwingen alsnog de juiste zorg te leveren. Lees ook: Emergis luidt noodklok over patiëntenstop Zilveren Kruis en CZ

