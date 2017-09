Patiënten Zilveren Kruis niet meer welkom bij Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week luidde Emergis de noodklok over een dreigende patiëntenstop per 1 oktober voor patiënten van zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis. Beide zorgverzekeraars hadden te weinig zorg ingekocht.

In de afgelopen dagen was de GGZ-instelling in gesprek met de twee zorgverzekeraars om tot een oplossing te komen. Met het Zilveren Kruis is dat niet gelukt. Daarom heeft Emergis besloten vanaf morgen geen nieuwe patiënten meer aan te nemen van de verzekeraar.

Emergis-directeur Paul de Schipper denkt dat deze maatregelen zo'n 70 tot 100 mensen zal treffen. Waar die mensen dan heen moeten weet De Schipper ook niet. "Dat is iets dat Zilveren Kruis zelf moet oplossen. Wij zullen de mensen dan ook doorverwijzen naar hun verzekeraar."

Over de gesprekken met CZ schrijft Emergis de hoop te hebben om er in de komende twee weken uit te komen.

Wat betekent de stop voor cliënten van Zilveren Kruis?

- De behandelstop geldt voor nieuwe patiënten boven de 18 jaar. Als je jonger bent dan 18, dan krijg je nog wel hulp bij Emergis

- Mensen die in een crisissituatie zitten en acuut hulp nodig hebben, worden nog wel behandeld in Kloetinge

- Zilveren Kruis-verzekerden die al in behandeling zijn, kunnen bij Emergis blijven

- Als de huisarts een verzekerde van Zilveren Kruis door verwijst naar Emergis, kan dat vanaf morgen niet langer. Die mensen moeten contact opnemen met hun verzekering

- Mensen die nu op de wachtlijst staan, krijgen nog wel een behandeling bij Emergis

Minister Schippers (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland )

Eerder vandaag liet minister Schippers weten dat ze het onacceptabel vindt dat patiënten via de media ongerust zijn gemaakt over de dreigende patiëntenstop. Ze benadrukte verder in de brief dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben en daarom de juiste zorg moeten leveren.

Wanneer patienten dat niet krijgen, moeten zij zich bij de zorgverzekeraar melden. Mocht die daarop niet goed reageren dan kunnen de patiënten zich melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die kan met een dwangsom een zorgverzekeraar alsnog dwingen de juiste zorg te leveren.

