Kijk naar Film By The Sea bij Omroep Zeeland

Alles willen weten over Film By The Sea, kijk dan naar de eerste aflevering van het FBTS journaal. Jurylid Ariane Schluter legt uit waarom zij de film The Square van regisseur Ruben Ostlund een absolute aanrader vind.

Afgelopen vrijdag ging de negentiende editie van FBTS van start met de première In Blue. Een film van Jaap van Heusden met een hoofdrol van Maria Kraakman. FBTS is het festival voor Film en Literatuur. Een jury onder leiding van juryvoorzitter Adriaan van Dis bekijken 13 boekverfilmingen en beslist op vrijdag 15 sepetmeber wie de winnaar wordt van de Film en Literatuuraward. Iedere dag rond 17.15 uur op tv Dit en meer zie je allemaal terug in het speciale tv-programma over het FBTS tot en met vrijdag iedere werkdag rond 17.15 uur na Zeeland Nu. Ook via radio, de website en de Facebookpagina Uit in Zeeland houdt de omroep je het hele festival op de hoogte met nieuws, reacties van enthousiaste filmliefhebbers en interviews met acteurs, regisseurs en juryleden.