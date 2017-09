Zilveren Kruis: 'Patiëntenstop is ongehoord'

De Zeeuwse vlag wappert bij Emergis (foto: Omroep Zeeland)

"Wij zijn nog in gesprek met Emergis, en dan komen ze met zo'n actie. Terwijl er voor volgende week nog een afspraak staat", laat woordvoerder Christine Rompa van Zilveren Kruis weten. "We hebben Emergis meerdere malen om extra informatie gevraagd, maar hebben die nog niet gekregen. Wij willen weten waarom ze niet genoeg hebben aan het tarief dat we eerder met ze hebben afgesproken."

Snel opgelost

Rompa verwacht dat het conflict snel wordt opgelost. "We gaan er van uit dat het voor 1 oktober geregeld is. Een patiëntenstop is daarom helemaal niet nodig." Emergis zegt dat Zilveren Kruis er zelf voor moet zorgen dat patiënten ergens anders behandeld worden. "Onze verzekerden kunnen contact met ons opnemen en dan zorgt onze afdeling zorgbemiddeling dat ze ergens anders geholpen worden", zegt Rompa.

Lees ook: