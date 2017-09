Hier gedijen miljonairs het beste

In de gemeente Sluis wonen in verhouding de meeste miljonairs (foto: Christoph Scholz | Flickr)

Van het totale aantal huishoudens in de gemeente Sluis bezit 3,6 procent een miljoen euro of meer. In de gemeente Veere is dat 3,2 procent en in de gemeente Noord-Beveland 3,1 procent.

Miljonairs op de kaart

Landbouw

De meeste werkzame miljonairs zijn te vinden in de landbouw, financiële dienstverlening, handel, specialistische zakelijke diensten en in de zorg. De landbouw kent als bedrijfstak relatief veel zelfstandig ondernemers, die een groot deel van hun vermogen in hun onderneming hebben zitten, waaronder grond.