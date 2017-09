Zeeland wordt wakker: patiëntenstop, Zeeuwse miljonairs en landingsbaan

(foto: Omroep Zeeland)

Patiëntenstop

Ongehoord, zo noemt woordvoerder Christine Rompa van Zilveren Kruis het besluit van Emergis om geen patiënten meer van die verzekeraar aan te nemen. Volgens Emergis heeft de zorgverzekeraar te weinig zorg ingekocht en is het geld voor nieuwe patiënten op.

Mishandeling

De politie is op zoek naar een meisje in een rolstoel dat gisteren zou zijn mishandeld door een groep jongens op de Breeweg tussen Biggekerke en Middelburg. Een 15-jarige meisje schoot het invalide meisje te hulp, maar van het slachtoffer en de groep jongens ontbreekt ieder spoor.

Miljonairs in Zeeland

In de gemeente Sluis wonen in verhouding tot gewone huishoudens de meeste miljonairs van Zeeland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zijn vooral boeren die goed bij kas zitten. Op papier dan, want hun kapitaal zit doorgaans in hun grondbezit.

Landingsbaan

Bij Vliegveld Midden-Zeeland is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Na vijfentwintig jaar praten en plannen is vanmiddag de verharde landingsbaan geopend.

Het weer

Vandaag is het op zich geen onaardig weer, want de zon schijnt vaker dan gisteren het geval was. Toch kunnen er nog wel een paar buien passeren. De west- tot zuidwestenwind is vaak vrij krachtig, en aan de kust soms krachtig, windkracht 6. Het wordt maximaal 17 of 18 graden.