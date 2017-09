Randstad-Zeeuwen komen samen voor een beter Zeeland

Bij de Zeeuwse Connectie hebben zich inmiddels al zo'n 8.000 'oud-Zeeuwen' aangesloten. De club is werd in 2010 opgericht door Frederik Sinke en Jim Goedhart om op een makkelijke manier contact met andere Zeeuwen te onderhouden. Het hobbyniveau is de Zeeuwse Connectie inmiddels ontstegen, zegt voorzitter Goedhart.

Zeeland, één geheel

Maar wat kunnen Zeeuwen buiten de provincie nu voor Zeeland betekenen? "Ze kunnen elkaar de bal toespelen," zegt Goedhart, "als het goed gaat met Zeeuwen is dat goed voor Zeeland." Maar er is meer: "Zeeuwen die Zeeland hebben verlaten, zien de provincie meer als één geheel." En dat leidt tot het besef dat samenwerking in Zeeland echt noodzakelijk is om vooruit te komen.

Jan Kees de Jager sprak in Het Sieraad in Amsterdam-West op een bijeenkomst van De Zeeuwse Connectie (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse Connectie organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar, voornamelijk in de Randstad. Afgelopen weekend tijdens een bijeenkomst in Amsterdam was oud-minister van Financiën Jan-Kees de Jager de hoofdspreker. De Jager weet als Kapellenaar waar hij over spreekt als het over Zeeland gaat.

Prijs

De club houdt ook jaarlijks een grote bijeenkomst in de Abdij in Middelburg. Dan wordt ook de Zeeuwse Pioniersprijs uitgereikt voor de persoon, onderneming of organisatie binnen of buiten Zeeland die zich als pionier heeft onderscheiden en een positief beeld heeft gegeven over Zeeland.