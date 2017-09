'Petit Paris' krijgt z'n eigen Eiffeltoren

De Eiffeltoren is al klaar, maar moet alleen nog in elkaar gezet worden. (foto: Dorpsraad IJzendijke)

"Als je de afslag mist, zit je zo vijf kilometer verder voor je weer terug kan", zegt voorzitter Mark van de Vijver van de dorpsraad. "Dus we dachten: er moet een blikvanger komen vlak bij de afslag zodat de mensen weten dat hier IJzendijke is."

De dorpsraad had het liefst gewild dat de toren op de rotonde zou worden gezet, maar de provincie vond dat niet goed. Daarom komt hij vlak langs de N61 te staan. "Het is geen gigantische toren, maar die gaat wel opvallen. We gaan ook proberen om 'm 's avonds te verlichten, zodat 'ie ook in het donker zichtbaar is."

Benno Hinneman van ingenieursbureau in Oostburg heeft de replica van de Eiffeltoren gemaakt en geschonken aan IJzendijke. Hinneman deed dat volgens Van de Vijver vanwege de moeilijke weg die de dorpsraad moest bewandelen om toestemming te krijgen voor het plaatsen van de toren.

'Het is 'm echt'

Volgens Van de Vijver is het een goede kopie van de Eiffeltoren in Parijs. "Het is 'm echt. Hinneman had al een model staan vlak voor de zaak. Om z'n kwaliteiten te laten zien, denk ik. Daarom kwamen we ook bij hem terecht, omdat hij 'm zo kon maken."

23 september wordt de toren onthuld, dicht bij verzorgingshuis Huize Emmaus. De toren is wel al iets eerder te zien, omdat hij eerder wordt neergezet. De maker heeft Van de Vijver gegarandeerd dat IJzendijke nog lang kan genieten van de replica: "Hij heeft gezegd: hij roest een halve millimeter per half jaar dus die gaat nog zeker 200 jaar mee."