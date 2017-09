Zorgautoriteit roept Emergis en zorgverzekeraars op het matje. (foto: Omroep Zeeland )

De zorgautoriteit vindt dat Emergis en de zorgverzekeraars een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, omdat de GGZ-instelling in Kloetinge de enige is in Zeeland.

Noodklok

Emergis zei gisteren dat de instelling vanaf vandaag geen nieuwe patiënten meer aanneemt van Zilveren Kruis. Aan het begin van de maand luidde de GGZ-instelling de noodklok. Ze waarschuwde dat als CZ en Zilveren Kruis niet snel met geld over de brug zouden komen, hun cliënten per 1 oktober niet meer welkom zouden zijn. Beide zorgverzekeraars hadden volgens de instelling te weinig zorg ingekocht.

Afgelopen week ging Emergis daarom in gesprek met de zorgverzekeraars om op tijd tot een oplossing te komen. Met het Zilveren Kruis is dat niet gelukt, waarop de patiëntenstop werd aangekondigd. Met CZ zijn de gesprekken nog aan de gang en Emergis heeft nog voldoende hoop dat die gesprekken wel goed worden afgerond in de komende twee weken.

De NZa is bevoegd om met dwangsommen zorgverzekeraars te dwingen alsnog de juiste zorg te leveren. Zover is het nu nog niet.

