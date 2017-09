'Scharendijke was niet klaar voor iemand als dominee Kuitert'

In 1950 deed hij allerlei dingen waar de gereformeerde gemeenschap niets van wilde weten. Zo zocht hij verbinding met de hervormde gemeenschap. "Hij ging weleens koffie drinken met mijn vader", zegt Leen Verwest, "en dat kon echt niet want wij waren hervormd."

Volgens Leen Verwest moest Scharendijke erg aan de dominee wennen. "Het was een aparte man, veel te modern voor Scharendijke. Hij had ook een Zweedse vrouw. Die liep regelmatig langs het strand. Ook op zondag! Daar sprak de gemeenschap schande van."

Dominee Kuitert vertelde in de Omroep Zeeland-serie 'Boven water' over zijn tijd in Scharendijke

De gereformeerde gemeente zat met dominee Kuitert in zijn maag. Tijdens een overleg zei een ouderling over Kuitert: "We hebben een kat in de zak gekocht." Harry Kuitert zat bij die vergadering. Later gaf hij toe dat die opmerking hem pijn had gedaan. Toch weerhield het hem er niet van om verbinding te blijven zoeken met de hervormde gemeente.

"Er waren twee scholen in Scharendijke, een gereformeerde en een hervormde", zegt Leen Verwest. "Volgens dominee Kuitert was het vreemd dat er twee waren. Samen met dominee Nauta van de Hervormde Kerk heeft hij gezorgd dat er één school kwam, een christelijke."

Warme herinnering

Ondanks de moderne aanpak hebben veel mensen een warme herinnering aan dominee Kuitert, weet de huidige predikant Bertie Boersma. "Als mensen uit de gemeente over hem praten, komt vooral naar voren dat het een warme, innemende man was. Hij was betrokken bij Scharendijke en was actief in het dorp, vertellen de mensen mij."

Scharendijke was voor Harry Kuitert zijn eerste gemeente (foto: Omroep Zeeland)

Vooral uit de tijd van de watersnoodramp vertellen mensen fijne herinneringen aan predikant Boersma. "Hij bezocht mensen door het hele land mensen die vanuit Scharendijke waren geëvacueerd. Samen met dominee Nauta zorgde hij voor steun voor de mensen."

De felle gereformeerden wilden meteen weer een duidelijke scheiding. Dat lukte tijdelijk." Leen Verwest

Het was een wens van Kuitert om de gereformeerde en de hervormde gemeente in de kerk dichter bij elkaar te krijgen. "Na de watersnoodramp hield hij diensten in het oude gemeentehuis", vertelt Leen Verwest. "Dat lag in een hoger gedeelte van Scharendijke. We moesten wel even wachten tot het tij goed was, anders konden we er niet komen. Maar daar konden we naar zijn diensten luisteren. Of je nu hervormd of gereformeerd was."

De twee gemeentes in Scharendijke kwamen daar samen. Althans, de mensen die niet geëvacueerd waren. Volgens Leen Verwest was die saamhorigheid meteen weg toen de geëvacueerde mensen terugkwamen. "De felle gereformeerden wilden meteen weer een duidelijke scheiding. Dat lukte tijdelijk. Later kwam er een vrouw die er weer één gemeente van heeft gemaakt. Vlak daarna is hij uit Scharendijke vertrokken."

Dorpsman

Harry Kuitert heeft wel een goede indruk achtergelaten in het dorp. "Hij was echt een dorpsman", zegt Leen Verwest. "Hij ging op in het dorpsleven. Hij zat bij de schaakclub."

Ook was hij niet te beroerd om mensen te helpen. "Een boer belde hem vlak voor de watersnoodramp 's nachts uit zijn bed. De boer had hulp nodig om de schapen van de dijk te krijgen. Dus ging de dominee zijn bed uit en in weer en wind schapen naar binnen halen. Dat deed hij graag."