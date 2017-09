Emergis 'kijkt uit' naar gesprek, Zilveren Kruis 'betreurt het'

Bestuurder Paul de Schipper van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

De Schipper zegt geen andere mogelijkheid te hebben dan patiënten van Zilveren Kruis vanaf vandaag te weren. Volgens hem zou de instelling er zwaar onder lijden als ze dat wel zouden doen. De gesprekken met Zilveren Kruis zullen wel gewoon doorgaan, lichtte De Schipper toe, maar volgens hem moest er een knoop worden doorgehakt toen de zorgverzekeraar geen beweging maakte.

Vorig jaar had Zilveren Kruis ook te weinig zorg ingekocht, volgens De Schipper. Toen heeft Emergis het tekort uit eigen zak voorgeschoten. Dat kan de instelling niet voor het tweede jaar op rij doen. Dat zou Emergis een tekort opleveren van een miljoen euro, "en dat kunnen wij ons niet veroorloven".

Zilveren Kruis betreurt dat het gesprek nodig is, want er stond voor volgende week nog een gesprek gepland met Emergis. In dat gesprek hoopte de zorgverzekeraar er alsnog uit te komen, zegt woordvoerder Christine Rompa van de zorgverzekeraar. "Het enige waar we nog op wachten is informatie om te staven hoe Emergis aan dat bedrag komen." Het gesprek morgen is volgens Rompa niet ingepland naar aanleiding van het besluit gisteren.

Verantwoordelijkheid

Zilveren Kruis zei eerder in een reactie dat de patiëntenstop 'ongehoord' is. De Schipper vindt die reactie bijzonder: "Koop gewoon genoeg zorg in, dan heeft niemand er last van." De Schipper vult aan dat Zilveren Kruis en CZ in april al op de hoogte zijn gebracht dat er te weinig zorg is ingekocht. Die boodschap is in juli nog een keer herhaald volgens De Schipper.

Hij is het eens met de opmerking van de NZa dat Emergis en de zorgverzekeraars een gedeelde verantwoordelijkheid hebben, omdat Emergis de enige GGZ-instelling is in Zeeland: "Die verantwoordelijkheid voelen wij zwaar, daarom zijn wij vorig jaar ook doorgegaan met het leveren van zorg."

Wachtlijsten

In eerdere berichten was er sprake van dat de patiëntenstop per 1 oktober zou ingaan. Dat die stop nu twee weken vervroegd is, heeft te maken met de wachtlijsten. "In de komende twee weken werken we de wachtlijsten weg die er nu zijn, daarom hebben we de wachtlijst nu gesloten. Zodat mensen die al een afspraak hadden gewoon behandeld kunnen worden."

De verwachting van De Schipper is dat het gesprek morgen vooral over de gezamenlijke verantwoordelijkheid zal gaan en dat er op korte termijn alsnog een oplossing komt. Volgens Zilveren Kruis is het gesprek morgen niet ingepland naar aanleiding van het besluit van Emergis gisteren, maar was het al ingepland nadat Emergis de publiciteit zocht over de patiëntenstop.

