En de genomineerden van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo zijn...

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt jaarlijks uitgereikt aan de Zeeuwse ondernemer met de meest aansprekende innovatie. Het doel van deze prijs is Zeeuwse innovatie stimuleren en waarderen en bekendheid voor Zeeuwse innovaties genereren binnen en buiten Zeeland.

Naast een juryprijs is er ook een publieksprijs waarvoor je vanaf vandaag je stem kunt uitbrengen via dit stemformulier.

Welke innovaties hebben deze bedrijven gedaan?

Deltavorm heeft voor de productie van snoep het Airflow Board bedacht, een gietvorm die van vorm kan veranderen waardoor snoepfabrikanten minder afval tijdens de productie hebben en er meer kilo's snoep per uur worden geproduceerd.

EmergoPlus is genomineerd voor haar PowerXtreme LifePO4 accu. Een lichte, extra krachtige, compacte, veilige en meer duurzame accu voor caravanmovers. De accu gaat de grens over én kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden: er is al een vraag uit Thailand om deze accu in nieuwe ziekenauto's te integregen.

HemCell gaat de strijd aan met 'plastic soep' en heeft een nieuw soort bioplastic uitgevonden dat honderd procent composteerbaar is. Kan bijvoorbeeld ingezet worden in de verpakkingsindustrie (bijvorbeeld van eten).

'Donker of onzichtbaar licht' wordt de innovatie van Illuxtron International ook wel genoemd, het is alleen zichbaar voor mensen die zich in de met licht bestreken omgeving begeven. De Dark Light-technologie voorkomt strooilicht en zorgt voor energiebesparing.

Prince Kunststof Infra ontwikkelde de HDPE trekvast insteekkoppeling die het monteren van water- en gasleidingen makkelijker maakt.