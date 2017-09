Deskundige: Poster Film by the Sea is geen plagiaat

Op de foto uit 1963 uit de film Le mépris (links) is de poster van Film by the Sea (rechts) gebaseerd (foto: Le mépris / Film by the Sea)

Bob Pingen, de maker van de foto die nu op de poster van Film by the Sea prijkt, zei bij de onthulling van de poster in juni al dat hij zich heeft laten inspireren door het werk van regisseur Jean-Luc Godard. De film waarop Pingen zijn foto heeft gebaseerd is door Godard geregisseerd.

Van Vegchel vindt, na het bestuderen van beide foto's, dat Pingen 'een sterk verhaal heeft', mocht het voor de rechter komen. "Alles bij elkaar opgeteld, is het een andere foto", zegt hij.

Overduidelijke verschillen

Wel is hij het ermee eens dat de twee foto's op het eerste gezicht veel op elkaar lijken. Maar daarmee is het nog geen plagiaat. "Ik zie toch overduidelijke verschillen. Zo is de kleur anders. Bij de ene foto is de muur grijs en bij de huidige is die wit."

Daarnaast draagt de man op de ene foto een hemd en kijkt hij naar de muur, terwijl de man op de andere foto een overhemd aan heeft en richting de fotograaf kijkt. Ook is de haarkleur van de vrouw op beide foto's verschillend.

'Stijl niet auteursrechtelijk beschermd'

Dat de sfeer en setting hetzelfde zijn, betekent volgens Jan van Vegchel nog niet dat het plagiaat is: "De stijl van de foto is niet auteursrechtelijk beschermd."

Tot slot is er nog een mogelijkheid waar de auteur zich op kan beroepen en dat is het parodierecht uit de Auteurswet. Die geeft het recht om op basis van het origineel de spot te drijven. "Maar dat is in dit geval discutabel", besluit Van Vegchel.