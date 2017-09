Jan Kees de Jager: Zeeland heeft veel onbenutte potentie

De oud-minister vindt dat Zeeland vol moet inzetten op innovatie en duurzaamheid, want de provincie is daar bij uitstek geschikt voor: "Zeeland is een heel groene provincie. Er is veel woongenot. Je hebt in Zeeland de meeste zonuren van Nederland. Je hebt wind en getijden. Dus je kunt verschillende duurzame energiebronnen aanspreken. Je hebt ruimte, dus veel mogelijkheid om daar op voort te borduren."

Snel naar de Randstad

Volgens Jan Kees de Jager is er nog veel onbenutte potentie in Zeeland en die zou moeten worden aangeboord. De infrastructuur, zowel autowegen, de trein als de digitale snelweg, zijn goed. Hierdoor is de afstand tot de Randstad eigenlijk kleiner dan menigeen denkt. De Jager neemt zichzelf als voorbeeld. Vanuit zijn oude woonplaats Kapelle is hij met de trein in een uur in zijn huidige woonplaats Rotterdam. Zonder overstappen.

Jan Kees de Jager sprak in Het Sieraad in Amsterdam-West op een bijeenkomst van De Zeeuwse Connectie (foto: Omroep Zeeland)

Obstakels voor ontwikkeling

Veel obstakels voor innovatie komen volgens De Jager voort uit de cultuur. Ze zitten tussen de oren. Zo moeten Zeeuwse bestuurders wel over de provinciegrenzen durven kijken als Zeeland wil innoveren, vindt hij, zowel naar naburige provincies als Zuid-Holland en Noord-Brabant en over de landsgrenzen naar België. Ook het feit dat voor de Westerscheldetunnel nog steeds moet worden betaald vormt een belemmering. Die tunnel zou wat de oud-bewindsman betreft snel tolvrij moeten worden gemaakt.

De Jager sprak afgelopen weekend op een bijeenkomst van de Zeeuwse Connectie in Amsterdam. Dat is een netwerk van Zeeuwen in de Randstad. Volgens hem kunnen die veel voor Zeeland betekenen. "Mensen zijn vaak buiten de provincie gaan studeren. Een aantal van hen keert terug en ze kunnen met hun kennis nieuwe bedrijvigheid starten of erin investeren."