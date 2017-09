Edudelta splitst, toekomst groene mbo-school in Goes is onduidelijk

Het Edudelta College in Goes (foto: Edudelta Scholengroep)

De 190 vmbo-leerlingen in Goes gaan vanaf volgend jaar augustus naar de Pontes Scholengroep. Wat er met de 360 studenten van de groene school in Goes gaat gebeuren is dus nog onduidelijk. Daar moet voor volgend jaar augustus een oplossing voor gevonden worden.

Groen-campus

Er liggen plannen om de Goese mbo-school van Edudelta op te laten gaan in een beroepencampus. Volgens de Edudelta Onderwijsgroep zijn er gesprekken gevoerd met de gedeputeerde, de wethouder en de ZLTO om samen met andere onderwijspartners een groen-campus in Zeeland op te richten. De plannen daarvoor moeten rond de herfstvakantie klaar zijn.

De reden voor het opsplitsen van Edudelta-onderdelen is dat de onderwijsgroep te klein is om zelfstandig te blijven bestaan. Het aantal leerlingen op de school loopt terug en de scholengroep krijgt ook minder geld door bezuinigingen van het ministerie van Economische Zaken op het groene onderwijs.

In geldnood

Volgens de Edudelta Scholengroep is de subsidie per leerling per jaar de afgelopen jaren gedaald met zo'n 1000 euro. Daardoor komt de scholengroep in geldnood. Op jaarbasis kampt Edudelta met een tekort op jaarbasis van 800.000 euro.

De vestigingen van Edudelta in Middelharnis, Barendrecht en Bleiswijk, komen per 1 januari in handen van de Lentiz Onderwijsgroep in Vlaardingen. Die scholen hebben samen zo'n 1100 leerlingen. Door de fusies verdwijnen maximaal 25 van de 150 arbeidsplaatsen bij Edudelta. Hoeveel banen er in Goes verdwijnen hangt af van de ontwikkelingen rond het beroepscampus.

Nauwere samenwerking

Het nieuws over de fusie komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het aantal leerlingen daalt al jaren en al in 2015 onderzocht de scholengroep of nauwere samenwerking met andere vmbo-scholen in Goes mogelijk was.

De Edudelta Scholengroep benadrukt dat de splitsing niet het gevolg is van een dalende kwaliteit. De mbo-afdeling van edudelta werd dit jaar nog door de Keuzegids uitgeroepen tot beste groene mbo-school van Nederland.

