Binnenvaartschip in problemen op Westerschelde, schippersgezin gered

Op de Westerschelde voor de Sloehaven is een 73-meter lang binnenvaartschip in problemen gekomen. Rijkswaterstaat meldt dat het schip waarschijnlijk slagzij maakte doordat de lading is gaan schuiven. Het schip maakt geen water en is niet lek, benadrukt Rijkswaterstaat.

De schipper heeft daarop zijn schip tegen de kant gedrukt om verdere schade te voorkomen. Verschillende bergingsvaartuigen zijn te hulp geschoten. Waaronder verschillende sleepboten, loodsboten en de reddingsboten Zeemanshoop uit Breskens en de Uly uit Westkapelle. Aan boord waren behalve de schipper ook zijn vrouw en twee kinderen aanwezig. De vrouw en kinderen zijn van boord gehaald. Op dit moment wordt bekeken hoe de lading weer stabiel gelegd kan worden. Het schip was onderweg van Vlissingen naar Antwerpen. Het schip maakt slagzij, om verdere problemen te voorkomen, wordt het schip tegen de kant gedrukt. (foto: Michael van der Harst)