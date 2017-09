'Als ik bejaard ben, kom ik misschien naar Zeeland terug'

Na 24 jaar in Middelburg te hebben gewoond, besloot Joost Adriaansens zijn vleugels uit te slaan. In Utrecht leerde hij de liefde voor tekst en muziek te ontwikkelen. Hij ontmoette Steven Engel, die net als hij uit een kleine stad, ditmaal Hoorn, kwam. De twee begonnen samen te rappen en dat beviel zo goed dat ze inmiddels vier albums op hun naam hebben staan.

Engel & Just - Souvenirs

Ik voelde me niet thuis in mijn omgeving. En ook al was het niet de schuld van die omgeving, het voelde wel zo"." Joost Adriaansens, rapper

De raps van Engel & Just gaan niet, zoals in Amerika vaak het geval is, over dure auto's, sieraden en gewillige vrouwen. Het realistische leven en de bijbehorende emoties zijn inspiratiebron voor het duo. Maar ook hun roots komen terug op het vierde album. Zo gaat het nummer Boerenzoon over hun gevoel van bekrompenheid in Hoorn en Middelburg en hun ontworsteling daaraan. Adriaansens zegt erover: "Ik voelde me niet thuis in mijn omgeving. En ook al was het niet de schuld van die omgeving, het voelde wel zo".

Engel & Just (foto: Cheyenne Plet)

Adriaansens en Engel hopen dat ze met de medewerking van bekende artiesten weer wat meer bekendheid krijgen. Tot nu toe zijn hun albums door recensenten goed ontvangen, maar bleef de aandacht van het grote publiek uit. Het is volgens Steven Engel te verwachten dat met Souvenirs meer bereik wordt gehaald: "Ieder album stijgt iets boven het eerdere uit: betere productie, betere clips. Zo moet het ook breder gedragen gaan worden."

Engel & Just - Mis je zo ft. Paul de Munnik

Rijk worden van de muziek hoeven ze niet. Als ze maar in alle vrijheid kunnen blijven schrijven en rappen. En als Adriaansens gevraagd wordt of hij ooit nog terugkeert naar Zeeland moet hij even denken: "Definitief? Misschien, als ik bejaard ben. Dan zou het zomaar kunnen."

