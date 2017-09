Promofilmpjes moeten jonge huisartsen naar Zeeland lokken

Promotiefilmpjes die benadrukken hoe fijn het wonen en werken is in Zeeland moeten nieuwe huisartsen lokken. De filmpjes worden vertoond op congressen en bijeenkomsten van huisartsen.

Genoeg jonge artsen

Zeeland volgt met een promotiefilm het voorbeeld van de provincie Drenthe, dat met zulke filmpjes inderdaad enkele nieuwe huisartsen aan wist te trekken. En dat is nodig, want landelijk zijn er wel genoeg jonge artsen, maar zij komen te weinig naar bepaalde gebieden, waaronder Drenthe en Zeeland.

Een reden waarom het moeilijk is voor Zeeuwse huisartsen om opvolging te vinden, is dat veel jonge huisartsen, en dan met name vrouwen, parttime willen werken. Daardoor zijn er meerdere artsen nodig zijn voor één praktijk.

'Onbekend maakt onbemind'

Maar volgens de Zeeuwse huisartsen is het vooral ook een kwestie van 'onbekend maakt onbemind'. Veel jonge artsen zien Zeeland namelijk als ver weg. Daar komt bij dat hoogopgeleide partners van jonge artsen ook perspectief op werk willen hebben en ze denken vaak dat dit moeilijker is in een provincie als Zeeland dan bijvoorbeeld boven de rivieren.

Toch heeft Zeeland veel te bieden, zeggen de Zeeuwse huisartsen. Dat vindt ook huisarts Victor Heukels. Hij nam - als niet-Zeeuw - een praktijk in Heinkenszand over. Dat is nu ruim vier jaar geleden en het bevalt hem erg goed.

Huisarts Heukels in zijn spreekkamer (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeuws-Vlaanderen wordt ook op een andere manier geprobeerd om nieuwe huisartsen te lokken. Daar krijgen huisartsen in opleiding een bonus van duizend euro. Die bonus is in 2012 ingesteld vanwege een dreigend tekort aan huisartsen dreigt in Zeeuws-Vlaanderen.

Parttime

Of het door die bonus komt of niet is onbekend, maar er is een groot verschil in gemiddelde leeftijd tussen de huisartsen boven en onder de Westerschelde. Boven de Westerschelde is 51 procent van de huisartsen ouder dan 57 jaar. In Zeeuws-Vlaanderen is dat percentage veel lager: 37 procent.

