Gemeente: park Molenwater kost tonnen extra door vervuilde grond

De milieumaatregelen die moeten worden genomen vanwege de vervuilde grond gaan zo'n 300.000 tot 500.000 euro extra kosten. En het parkeerplein, waar de omwonenden op aandringen, gaat zo'n 100.000 euro extra kosten.

Bestemmingsplan

De omwonenden willen dat het parkeerplein er komt omdat volgens daardoor de verkeersstromen 'natuurlijker lopen' en er een 'netter ogende' verkeersoplossing komt. Volgens de gemeente moet daarvoor wel ook het bestemmingsplan worden gewijzigd en loopt het project waarschijnlijk daardoor zes maanden tot een jaar vertraging op.

De grond van het park is ernstig vervuild (foto: Google)

De gemeente was eerder wel al op de hoogte van de vervuiling in de grond, maar tot nu toe was niet bekend in welke mate de grond vervuild is. Pas onlangs konden de eerste tests worden uitgevoerd.

Forse tegenvaller

Daaruit bleek dat de vervuiling groter is dan eerder werd gedacht, waardoor het saneren duurder uitvalt. Deze ontwikkelingen zijn opnieuw een forse tegenvaller voor plan Molenwater, waar ook de verbouwing van de schouwburg onder valt. Eerder was er een jarenlange discussie over het verbouwen of verplaatsen van de schouwburg.

In 2003 werd er voor het eerst gesproken over de locatie van de stadsschouwburg in Middelburg. Het gebouw was sterk verouderd. Eerst werd besloten het te verplaatsen, maar toen werd begonnen met bouwen ontstond schade aan omliggende woningen. De bouw werd gestaakt. Het braakliggende terrein werd verkocht, volgegooid met water en uiteindelijk weer gedempt. Inmiddels is er een grasveldje en klein speeltuintje op de locatie. In 2007 werd het oude gebouw opgelapt. Inmiddels is besloten dat het oude gebouw gerenoveerd wordt. Het gaat om groot onderhoud zoals de plafonds, dubbele beglazing en nieuwe stoelen. De gemeente Middelburg besloot gelijktijdig de omliggende omgeving aan te pakken: het Molenwater en de parkeerplaatsen bij de schouwburg.

Binnen de schouwburg is vandaag het slopen van het interieur begonnen. Daar loopt het werk vooralsnog wel op schema. Na de verbouwing moet de schouwburg nog zeker 25 jaar meekunnen. De gemeente wil vooral dat het gebouw een modernere uitstraling krijgt.

