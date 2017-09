Anne van Damme zet titelsong Zoenoffer online

Anne van Damme zet titelsong Zoenoffer online (foto: Anne van Damme)

De videoclip van de titelsong uit de documentaire Zoenoffer is online te zien. Het lied Je Laten Gaan is geschreven door singer-songwriter Anne van Damme uit Hulst. Zoenoffer is een documentaire over de Hedwigepolder van Bo van Scheyen en Marjan van den Bos. De film gaat dinsdagavond in première op festival Film By The Sea.

Anne van Damme - Je Laten Gaan Emoties Met de beelden uit Zoenoffer is een videoclip gemaakt . Over het resultaat zegt Anne: "Het lied en de bijbehorende clip vangen de emoties van de betrokkenen rondom de Hedwigepolder, de meest besproken polder van Nederland."