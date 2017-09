Wat wordt het Zeeuwse familiebedrijf van 2017?

Sloopwerkzaamheden met kraan (foto: Sinkegroep)

De prijs voor het beste familiebedrijf is in het leven geroepen nadat bekend werd dat Zeeland het grootst aantal familiebedrijven van Nederland had. In het verleden hebben bijvoorbeeld schoenenketen Omoda en aannemingsbedrijf Fraanje de prijs gewonnen.

Stemmen

De jury kijkt vooral naar innovatie, de gemaakte groei vanaf de start, veerkracht, manier van werken, historie en de economische waarde voor Zeeland. Naast het oordeel van de jury wordt de winnaar ook bepaald via publieksstemmen; vanaf morgen kan het publiek via een sms-je een stem op één van de drie bedrijven uitbrengen.

Bolussen van Bliek Meesterbakkers (foto: Bliek Meesterbakkers)

Genomineerden

De Sinkegroep bestaat uit zes verschillende onderdelen die zich bezighouden met grond-, weg en waterbouw en recycling. De Saman Groep houdt zich bezig met installatietechniek, elektrotechniek, constructietechniek en is actief als installateur en aanbieder van duurzame energie. Bliek Meesterbakkers is een bakker met een hoofdbakkerij in Middelburg en vestigingen over heel Walcheren.

Op maandag 2 oktober wordt in de Mythe in Goes de winnaar bekendgemaakt.