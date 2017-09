Belgische professoren vinden Doel 'te onveilig om actief te blijven'

De kerncentrale van Doel, gezien vanuit de polders bij Hulst (foto: Otto Vosveld uit Hulst)

De vraag of de levensduur van de kernreactoren in Doel en Tihange wel of niet verlengd moet worden is al jaren een twistpunt in de Belgische politiek. De uiterlijke houdbaarheidsdatum van de kerncentrales staat nu vast op 2025, maar sommige politici willen de centrales van Doel en Tihange langer openhouden.

Alarmerend rapport

Drie professoren van de KU Leuven hebben de voors en tegens tegen het licht gehouden en in een alarmerend rapport pleiten zij ervoor om de centrales niet langer open te houden en vooral de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 hebben volgens het drietal hun beste tijd wel gehad.

René Boonen, Jan Peirs en Walter Bogaerts zeggen voorstander te zijn van het gebruik van kernenergie, maar alleen als de veiligheid buiten kijf staat. En bij de twee omstreden Belgische reactoren is dat zeker niet het geval. Bogaerts heeft eerder ook al in een opiniestuk in Belgische krant De Standaard gepleit voor het sluiten van Doel 3 en Tihange 2.

Scheuren

De kernreactoren zijn in te slechte staat om veilig te zijn, zeggen de drie professoren van de KU Leuven. Het voornaamste probleem zijn de scheuren in de wand van de reactoren, volgens het FANC en Electrabel het gevolg van een fabricagefout.

"Verschillende 'scheurtjes' blijken soms 'scheuren'", schrijft Bogaerts, "met maximale afmetingen van 17,9 bij 7,2 centimeter." En het zijn er veel: meer dan 13.000 in Doel 3 en ruim 3.000 in Tihange 2. Volgens Bogaerts heeft Doel in sommige delen van het reactorvat meer dan 40 'scheurtjes' per kubieke decimeter. "De stalen matrix hangt gewoon niet meer aan elkaar", aldus Bogaert.

'Actie, voor het te laat is'

De drie professoren zeggen dat er actie ondernomen moet worden voor het te laat is. "U kunt de stabiliteit van de scheurtjes in de muren van de tanks van de reactoren niet garanderen", staat in het rapport van de drie professoren, meldt de Waalse omroep RTBF, die het document heeft ingezien.

Toch is de directeur van de nucleaire toezichthouder FANC, Jan Bens, niet onder de indruk van het onderzoek. "Er zijn andere deskundigen die precies het tegenovergestelde zeggen", zegt Bens bij RTBF. "We hebben de scheuren geanalyseerd en er is geen aanleiding om de centrales stil te leggen."

Meebeslissen

De Nederlandse en Zeeuwse overheden willen graag meebeslissen over het wel of niet langer openhouden van de kerncentrale in Doel, omdat veel inwoners van Zeeland en West-Brabant in de gevarenzone wonen als het ernstig fout gaat bij de centrale. Maar de Belgen voelen daar vooralsnog niets voor.

Zo weigerde het FANC twee maanden geleden tekst en uitleg te komen geven aan de Nederlandse Tweede Kamer. Minister Schultz van Haegen had de Belgische toezichthouder op kerncentrales daarvoor uitgenodigd, maar het FANC wees die uitnodiging af, 'vanuit staatsrechtelijke en soevereiniteitsoverwegingen'.

Lees ook: