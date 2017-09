Stroeve start van schooljaar door boekentekort

In Zeeland hebben onder meer Nehallenia in Middelburg en Scheldemond in Vlissingen te maken hebben met het boekentekort. De tijdelijke oplossing is het kopiëren van hoofdstukken. Scheldemond heeft in de eerste weken ongeveer duizend kopietjes gemaakt.

'Niet alleen door uitgever'

Volgens Arjen Mondeel van de Mondia Scholengroep, is het niet alleen de schuld van de uitgever. "Door prognoses van voorgaande jaren rekent Van Dijk uit hoeveel boeken zij moeten inkopen voor het volgende jaar. Als dan blijkt dat er in de laatste weken van het schooljaar afwijkingen zijn, kan er nog weleens iets misgaan", vertelt Mondeel.

Arjen Mondeel, Scheldemond (foto: Omroep Zeeland)

Andere scholen

Niet alleen Nehallenia en Scheldemond hebben last van dit probleem, ook het Zeldenrust-Steelantcollege, Reynaertcollege en Zwin college komen nog steeds een aantal boeken tekort. En De Rede werkt weliswaar met tablets, maar het downloaden van de boeken was daar ook bij tien procent van de leerlingen niet mogelijk.

Volgens Mondeel zijn alle boeken rond de herfstvakantie nageleverd. Tot die tijd moeten de leerlingen het doen met kopietjes of meekijken met een ander.