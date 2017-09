Zeeland wordt wakker: Schip in problemen, kerncentrales en familiebedrijven

Het schip maakt slagzij, om verdere problemen te voorkomen, wordt het schip tegen de kant gedrukt. (foto: Mike van de Harst)

In de problemen

Het binnenvaartschip dat dinsdag op de Westerschelde in de problemen kwam, is rond 19.00 uur naar de Sloehaven gesleept. Rond 16.00 uur maakte het schip slagzij, waarschijnlijk doordat de lading was gaan schuiven.

Oude molen naast de kerncentrale van Doel (foto: Walter Maas uit Sas van Gent)

Kerncentrales

De kernreactor Doel 3, net over de grens bij Hulst, is al over zijn levensduur en moet zeker niet langer worden opengehouden. Dat zeggen onderzoekers van de Katholieke Universiteit (KU) Leuven.

Bedrijfspand in Zierikzee (foto: Saman Groep)

Familiebedrijven

Bliek Meesterbakkers in Middelburg, Saman Groep in Zierikzee en Sinkegroep in Kruiningen zijn de Zeeuwse bedrijven die dit jaar kans maken op de titel Zeeuws Familiebedrijf 2017.

'Je Laten Gaan' van Anne van Damme, de titelsong van de documentaire Zoenoffer (foto: Anne van Damme)

Hedwigelied

De videoclip van de titelsong uit de documentaire Zoenoffer is online te zien. Het lied Je Laten Gaan is geschreven door singer-songwriter Anne van Damme uit Hulst.

Windzak bij Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

Onstuimig weer met een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind, mogelijk aan zee kortstondig stormkracht 9. Er komen zware windstoten voor van circa 80-90 km/uur. Verder een mix van zon, stapelwolken en enkele buien bij 17 graden.