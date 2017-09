Eerste herfststorm raast over Zeeland

Weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup spreekt van een forse wind. "Er kunnen zelfs windstoten voorkomen tot 110 kilometer per uur aan zee. Elders in de provincie is de wind een fractie minder, maar ook daar is het flink onstuimig. Dit is dus een echte herfststorm, de eerste van dit najaar." Het KNMI heeft inmiddels in Zeeland code geel opgeschaald naar code oranje.

Twee handen aan het stuur en geen caravans

Rijkswaterstaat waarschuwt om in de kustprovincies niet met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan. De Oosterscheldekering is afgesloten voor auto's met aanhangers. Automobilisten krijgen verder het advies de verkeersinformatie in de gaten te houden.