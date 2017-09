Herfststorm in Zeeland over hoogtepunt heen

Weervrouw Monique Wulms van MeteoGroup spreekt van een forse wind. "Er kunnen zelfs windstoten voorkomen tot 110 kilometer per uur aan zee. Elders in de provincie is de wind een fractie minder, maar ook daar is het flink onstuimig. Dit is dus een echte herfststorm, de eerste van dit najaar." Het KNMI gaf in Zeeland vanochtend een paar uur code oranje af, maar schaalde rond 10.30 uur weer terug naar code geel.

Volgens de Zeeuwse weerman Jos Broeke werd de zwaarste windstoot op Schouwen gemeten:

Aan het Molenwater in Middelburg is vanochtend een boom omgewaaid. De boom viel op een auto en tegen de gevel van een woning.

Twee handen aan het stuur en geen caravans

Rijkswaterstaat waarschuwt om in de kustprovincies niet met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan. De Oosterscheldekering is afgesloten voor auto's met aanhangers. Automobilisten krijgen verder het advies de verkeersinformatie in de gaten te houden.

Heb jij een foto of een video van de storm? Stuur naar ons via WhatsApp: 06-53289868. En wie weet zie je jouw foto of video terug op onze website of op tv.

Lees ook: